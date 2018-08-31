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В Новочеркасске скончался 19-летний парень, пострадавший в ДТП с участием ВАЗа и микроавтобуса

В Новочеркасске скончался 19-летний парень, пострадавший в ДТП с участием ВАЗа и микроавтобуса

В Новочеркасске скончался второй пострадавший в ДТП с участием ВАЗа и микроавтобуса.

В больнице Новочеркасска скончался второй пострадавший в ДТП с микроавтобусом. Врачи пять дней боролись за жизнь 19-летнего парня, однако спасти его не удалось. 31 августа молодой человек умер, не приходя в сознание, сообщает DonDay Новочеркасск.

Напомним, ДТП произошло 26 августа на улице Харьковской в Новочеркасске. Двое 19-летних студентов из станицы Павловской Краснодарского края возвращались из воинской части, куда ездили навестить своего одноклассника. 19-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением на большой скорости, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».

В результате аварии оба студента получили тяжелые травмы. В машине был еще один пассажир – военнослужащий, которого молодые люди согласились подвезти до Новочеркасска. Солдат не получил серьезных травм. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Водителя и второго пассажира в тяжелом состоянии доставили в БСМП Новочеркасска. На следующий день парень, управлявший ВАЗом, умер.

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