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В Новочеркасске сгорела баня: пострадал мужчина

В Новочеркасске сгорела баня: пострадал мужчина
В Новочеркасске сгорела баня, в результате пострадал мужчина. Пожар начался 22 декабря около 17.30 в переулке Большом. В постройке пламя распространилось на площади 18 квадратных метров. Очевидцы возгорания вызвали на место ЧП пожарных.

- Огонь локализовали спустя 20 минут после возникновения пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Около 18 часов пламя потушили. Пожар начался из-за неисправности дымохода.

В результате возгорания пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали.

На месте возникновения пожара работали восемь спасателей с привлечением двух единиц техники.

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