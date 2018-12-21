В Новочеркасске сгорела баня: пострадал мужчина



В Новочеркасске сгорела баня, в результате пострадал мужчина. Пожар начался 22 декабря около 17.30 в переулке Большом. В постройке пламя распространилось на площади 18 квадратных метров. Очевидцы возгорания вызвали на место ЧП пожарных.



- Огонь локализовали спустя 20 минут после возникновения пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Около 18 часов пламя потушили. Пожар начался из-за неисправности дымохода.



В результате возгорания пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали.



На месте возникновения пожара работали восемь спасателей с привлечением двух единиц техники.