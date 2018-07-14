В Новочеркасске садисты повесили мертвую собаку на ворота частного дома



В Новочеркасске живодеры задушили собаку, а затем повесили на ворота частного дома. Мертвое животное нашли 15 июля на пересечении улиц Дубовского и Пушкинской.



По словам местного жителя, в половине третьего ночи он возвращался с работы и увидел на воротах свисающую на веревке собаку. Скорее всего, животное находилось там давно. В доме не горел свет, и его хозяева, вероятно, спали, а прохожих на улице не было.



Неизвестно, кто мог так жестоко поиздеваться над безобидным псом. Также под вопросом, выбран ли дом специально или же негодяи обратили на него внимание случайно.



Это уже не первый случай убийства животных в Новочеркасске. Ранее один из жителей многократно сажал кошку на движущийся эскалатор. Животное скончалось после того, как оказалось зажатым в работающем механизме.