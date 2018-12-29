В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание на улице Буденновской



В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание. ЧП случилось 3 января около 18.30. На улице Буденновской обрушилось здание офисного и развлекательного центра. Обвалилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка.



Как сообщает DonDay Новочеркасск, в момент крушения дома в боулинг-клубе были люди. К счастью, они успели вовремя выбежать из развлекательного центра.



- По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал, - сообщили в управлении по делам ГОЧС Новочеркасска. - На месте крушения здания работают спасатели.



К рухнувшему дому прибыли все оперативные службы города. На месте работают медики, спасатели и сотрудники полиции.



Пока не известно, находились ли в обрушившейся части здания люди. Однако местные жители утверждают, что в окнах дома горел свет.