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В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание на улице Буденновской

В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание на улице Буденновской
В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание. ЧП случилось 3 января около 18.30. На улице Буденновской обрушилось здание офисного и развлекательного центра. Обвалилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка.

Как сообщает DonDay Новочеркасск, в момент крушения дома в боулинг-клубе были люди. К счастью, они успели вовремя выбежать из развлекательного центра.

- По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал, - сообщили в управлении по делам ГОЧС Новочеркасска. - На месте крушения здания работают спасатели.

К рухнувшему дому прибыли все оперативные службы города. На месте работают медики, спасатели и сотрудники полиции.

Пока не известно, находились ли в обрушившейся части здания люди. Однако местные жители утверждают, что в окнах дома горел свет.

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