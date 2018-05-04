В Новочеркасске пьяный водитель врезался в дерево и заснул





В Новочеркасске водитель заснул после ДТП в салоне разбитой машины. Авария произошла 7 мая около 11 часов на улице Буденновской.



По предварительной информации, водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением, съехал на правую обочину и врезался в дерево, сообщает DonDay Новочеркасск. Мужчина не пострадал и даже попытался завести машину и уехать, но его попытки не увенчались успехом. Тогда водитель просто откинул спинку кресла и заснул.



Прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД разбудили мужчину и буквально вывели из-за руля под руки. Водитель был настолько пьян, что не мог самостоятельно стоять на ногах.



Разбитую иномарку увёз на штрафстоянку эвакуатор. Её хозяину теперь грозит лишение прав.



