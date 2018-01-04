В Новочеркасске пьяный водитель на тротуаре врезался в дерево





В Новочеркасске пьяный водитель врезался в дерево. Авария произошла на проспекте Баклановском 8 января около 19.30.



По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» двигался с большой скоростью. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло, она вылетела на тротуар, где врезалась в дерево, сообщает DonDay Новочеркасск.



По словам очевидцев происшествия, мужчина, управлявший легковушкой, находился в машине один. Свидетели утверждают, что водитель был пьян и вел себя неадекватно. Первым делом после ДТП он бросился снимать номера.