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В Новочеркасске пьяный водитель на тротуаре врезался в дерево

В Новочеркасске пьяный водитель на тротуаре врезался в дерево

В Новочеркасске пьяный водитель врезался в дерево. Авария произошла на проспекте Баклановском 8 января около 19.30.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» двигался с большой скоростью. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло, она вылетела на тротуар, где врезалась в дерево, сообщает DonDay Новочеркасск.

По словам очевидцев происшествия, мужчина, управлявший легковушкой, находился в машине один. Свидетели утверждают, что водитель был пьян и вел себя неадекватно. Первым делом после ДТП он бросился снимать номера.

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