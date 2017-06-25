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В Новочеркасске пьяный мужчина на «Субару» на полном ходу врезался в «Опель»

В Новочеркасске пьяный мужчина на «Субару» на полном ходу врезался в «Опель»
В Новочеркасске пьяный мужчина на «Субару» на полном ходу врезался в «Опель». В результате ДТП два человека пострадали. По информации DonDay Новочеркасск, страшная авария произошла на Платовском проспекте 27 июня около семи часов вечера.

«Опель-Корса» стоял перед светофором и ждал, когда можно будет начать движение. В это время сзади на огромной скорости ехал «Субару Импреза». 35-летний водитель седана на полном ходу врезался в стоящий хетчбэк. От удара машины разлетелись в разные стороны. «Опель» отбросило на перекресток, а «Субару» врезался в столб. Помятые автомобили едва не зацепили девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали двое – пассажир и водитель «Субару». Первый был сразу доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Пьяный «гонщик» получил не менее серьезный ущерб здоровью, но от госпитализации отказался. Мужчина не захотел, чтобы врачи узнали о его состоянии. Позже лихачу стало хуже, и он был вынужден отправиться в больницу.

Водитель «Опеля» и пешеходы не пострадали.

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