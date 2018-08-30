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В Новочеркасске потушили крупный ландшафтный пожар

В Новочеркасске потушили крупный ландшафтный пожар
Масштабное возгорание сухой растительности произошло в Новочеркасске 31 августа. Ландшафтный пожар случился в микрорайоне Восточном.

Пламя за короткое время распространилось на большую территорию и приблизилось к жилым домам. Площадь пожара составила 3,5 гектара. Чтобы не допустить возгорания домов, спасатели затребовали дополнительные силы.
- На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Не исключено, что к масштабному возгоранию привел человеческий фактор – брошенный в траву непотушенный окурок или незалитый костер.

Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.

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