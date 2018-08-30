В Новочеркасске потушили крупный ландшафтный пожар



Масштабное возгорание сухой растительности произошло в Новочеркасске 31 августа. Ландшафтный пожар случился в микрорайоне Восточном.



Пламя за короткое время распространилось на большую территорию и приблизилось к жилым домам. Площадь пожара составила 3,5 гектара. Чтобы не допустить возгорания домов, спасатели затребовали дополнительные силы.

- На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.



Причина возгорания устанавливается. Не исключено, что к масштабному возгоранию привел человеческий фактор – брошенный в траву непотушенный окурок или незалитый костер.



Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.