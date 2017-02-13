В Новочеркасске подросток упал со второго этажа школы





В Новочеркасске 13-летний подросток упал со второго этажа школы № 11. Инцидент произошел 12 февраля около семи часов вечера.



Здание школы было признано аварийным и закрыто на ремонт еще в марте 2016 года. Подростки забрались в помещение со стороны улицы Чехова. Никаких ограждений , кроме обычной бело-красной ленты, в строении и во дворе не было.



Дети залезли на второй этаж и во время игры один из них упал со второго этажа. Остальные школьники испугались и убежали.



Мальчик на некоторое время потерял сознание, а когда пришел в себя, стал звать на помощь. Его услышали прохожие и вызвали «скорую».

- Я услышала крики. Вызвала скорую помощь, а проходивший мимо мужчина вынес ребёнка из здания, - рассказала DonDay Новочеркасск свидетельница происшествия. - Мы помогли врачам загрузить его в машину.



Упавшему со второго этажа мальчику наложили шину на руку и ногу, и после этого увезли в больницу. В управлении здравоохранения города отметили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.