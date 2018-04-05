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В Новочеркасске пенсионер на «шестёрке» сбил пешехода

В Новочеркасске пенсионер на «шестёрке» сбил пешехода
В Новочеркасске водитель «шестёрки» сбил пенсионера. ДТП произошло на Харьковском шоссе 6 апреля около 17 часов.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2106» сбил неожиданно выбежавшего на дорогу пешехода. 66-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает DonDay Новочеркасск. Водитель легковушки резко затормозил, но избежать наезда не удалось.

В результате удара о машину 66-летний мужчина получил травмы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу.

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