В Новочеркасске пенсионер на «шестёрке» сбил пешехода
В Новочеркасске водитель «шестёрки» сбил пенсионера. ДТП произошло на Харьковском шоссе 6 апреля около 17 часов.
По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2106» сбил неожиданно выбежавшего на дорогу пешехода. 66-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает DonDay Новочеркасск. Водитель легковушки резко затормозил, но избежать наезда не удалось.
В результате удара о машину 66-летний мужчина получил травмы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу.