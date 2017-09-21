В Новочеркасске около восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар



В Новочеркасске около восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар. 22 сентября, примерно в 21:00 загорелась сухая трава в микрорайоне Ключевом.



Из-за шквалистого ветра огонь распространялся с бешеной скоростью. Пламя подбиралось к домам на улицах Казачьей, Цветочной и Коммунальной.



- На месте происшествия работали 70 спасателей с привлечением 10 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – Около 5 часов огонь локализовали на площади 80 тысяч квадратных метров. Спустя полчаса спасатели потушили пожар.

