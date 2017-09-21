Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Новочеркасске около восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар

В Новочеркасске около восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар
В Новочеркасске около восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар. 22 сентября, примерно в 21:00 загорелась сухая трава в микрорайоне Ключевом.

Из-за шквалистого ветра огонь распространялся с бешеной скоростью. Пламя подбиралось к домам на улицах Казачьей, Цветочной и Коммунальной.

- На месте происшествия работали 70 спасателей с привлечением 10 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – Около 5 часов огонь локализовали на площади 80 тысяч квадратных метров. Спустя полчаса спасатели потушили пожар.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.