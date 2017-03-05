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В Новочеркасске на ходу загорелся трамвай

В Новочеркасске на ходу загорелся трамвай

В Новочеркасске во время движения загорелся трамвай. ЧП произошло 5 марта на улице Первомайской около 13:30.

У вагона с бортовым номером 151 загорелся токоприемник, расположенный на крыше, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. По словам очевидцев, из оборудования пошёл дом и вырвалось пламя. В момент происшествия пассажиров в трамвае не было, он направлялся в депо.

Водитель остановила вагон, опустила токоприемник, после чего горение прекратилось. Помощь пожарных не потребовалась. На место прибыл другой трамвай, который отбуксировал неисправный вагон в депо.

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