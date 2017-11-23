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В Новочеркасске мужчина заживо сгорел на глазах у прохожих

В Новочеркасске мужчина заживо сгорел на глазах у прохожих
В Новочеркасске мужчина заживо сгорел на глазах у прохожих. ЧП произошло около 16 часов 24 ноября на улице Центральной.

Очевидцы, увидев горящего человека, вызвали пожарных. На место прибыли три спасателя и одна единица техники.
- Спасатели оказали помощь мужчине, но, к сожалению, спасти его не удалось, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Потушили пламя в течение минуты, но спасти мужчину не удалось, он скончался на месте происшествия.

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Как сообщили в следственном управлении Ростовской области, по предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.

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