В Новочеркасске мужчина заживо сгорел на глазах у прохожих



В Новочеркасске мужчина заживо сгорел на глазах у прохожих. ЧП произошло около 16 часов 24 ноября на улице Центральной.



Очевидцы, увидев горящего человека, вызвали пожарных. На место прибыли три спасателя и одна единица техники.

- Спасатели оказали помощь мужчине, но, к сожалению, спасти его не удалось, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



Потушили пламя в течение минуты, но спасти мужчину не удалось, он скончался на месте происшествия.



Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Как сообщили в следственном управлении Ростовской области, по предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.