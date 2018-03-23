В Новочеркасске мужчина, вооруженный ножом, ограбил сестру



В Новочеркасске местный житель ограбил родную сестру.



26 марта в своём доме 37-летний мужчина, вооружившись кухонным ножом, заставил свою 45-летнюю сестру отдать ему деньги. Забрав пять тысяч рублей, родственник сбежал. Женщина вызвала на место происшествия полицейских.

Оперативники задержали подозреваемого в тот же день.

- Мужчина не успел потратить деньги, стражи порядка изъяли их и вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Как выяснилось, ранее подозреваемый уже был судим за кражу.