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В Новочеркасске мужчина, вооруженный ножом, ограбил сестру

В Новочеркасске мужчина, вооруженный ножом, ограбил сестру
В Новочеркасске местный житель ограбил родную сестру.

26 марта в своём доме 37-летний мужчина, вооружившись кухонным ножом, заставил свою 45-летнюю сестру отдать ему деньги. Забрав пять тысяч рублей, родственник сбежал. Женщина вызвала на место происшествия полицейских.
Оперативники задержали подозреваемого в тот же день.
- Мужчина не успел потратить деньги, стражи порядка изъяли их и вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как выяснилось, ранее подозреваемый уже был судим за кражу.

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