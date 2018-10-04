В Новочеркасске мужчина уснул с сигаретой в руке и устроил пожар



В Ростовской области 50-летний мужчина уснул с сигаретой в руке. Происшествие случилось вечером 5 октября в Новочеркасске.



По предварительной информации, местный житель уснул на диване с сигаретой в руке. Когда горячий пепел упал на обивку, она начала тлеть, и начался пожар.



Соседи пытались достучаться до владельца жилища, но все усилия были безуспешными. Прибывшие спасатели взломали дверь и вывели пострадавшего на свежий воздух.



Местные жители говорят, что мужчина часто выпивает, и этот пожар уже третий за год.