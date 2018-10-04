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В Новочеркасске мужчина уснул с сигаретой в руке и устроил пожар

В Новочеркасске мужчина уснул с сигаретой в руке и устроил пожар
В Ростовской области 50-летний мужчина уснул с сигаретой в руке. Происшествие случилось вечером 5 октября в Новочеркасске.

По предварительной информации, местный житель уснул на диване с сигаретой в руке. Когда горячий пепел упал на обивку, она начала тлеть, и начался пожар.

Соседи пытались достучаться до владельца жилища, но все усилия были безуспешными. Прибывшие спасатели взломали дверь и вывели пострадавшего на свежий воздух.

Местные жители говорят, что мужчина часто выпивает, и этот пожар уже третий за год.

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