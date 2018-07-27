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В Новочеркасске мужчина пытался застрелить своего сына

В Новочеркасске мужчина пытался застрелить своего сына
Житель Новочеркасска хотел застрелить собственного сына. Пенсионер открыл пальбу в доме на улице Белорусской около 23 часов 29 июля.

По версии следствия, 31-летний мужчина постоянно ссорился со своим отцом. После очередной словесной перепалки 60-летний пенсионер вышел из себя и схватил пистолет. Он направил оружие на сына и несколько раз выстрелил ему в голову. От неминуемой смерти мужчину спасла случайность - в пистолете закончились пули. Пострадавший поспешил спрятаться от нападавшего в соседней комнате.

- С ранами лица, шеи,открытым перелом нижней челюсти пострадавшего доставили в БСМП, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - 60-летний злоумышленник задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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