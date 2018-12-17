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В Новочеркасске мужчина несколько суток один дома пролежал с микроинсультом

В Новочеркасске мужчина несколько суток один дома пролежал с микроинсультом
Житель Новочеркасска несколько дней пролежал один дома с микроинсультом. Происшествие случилось на улице Пролетарской 19 декабря.

Собака 40-летнего мужчины, сидевшая на привязи, сильно скулила. Обеспокоенные соседи пошли проверить, все ли в порядке с ее хозяином. Однако мужчина дверь не открыл.

Тогда соседи вызвали спасателей. Те взломали дверь и обнаружили хозяина дома лежащим на кровати. Оказалось, что два дня назад у него случился микроинсульт, и он не смог самостоятельно позвать на помощь.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Он находится в больнице на лечении.

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