В Новочеркасске мотоциклист погиб, врезавшись в столб



В Новочеркасске произошло ДТП с участием мотоцикла. Происшествие случилось 7 июля на Харьковском шоссе.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» совершал разворот. В это время на встречную на большой скорости вылетел мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и врезался в машину, а затем - в столб. От удара мотоцикл отлетел от своего хозяина на несколько метров.



В результате молодой человек, сидевший за рулем мотоцикла, скончался в машине скорой помощи. В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя, так как при себе у погибшего не было документов, а его транспорт не зарегистрирован в базе ГИБДД.