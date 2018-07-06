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В Новочеркасске мотоциклист погиб, врезавшись в столб

В Новочеркасске мотоциклист погиб, врезавшись в столб
В Новочеркасске произошло ДТП с участием мотоцикла. Происшествие случилось 7 июля на Харьковском шоссе.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» совершал разворот. В это время на встречную на большой скорости вылетел мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и врезался в машину, а затем - в столб. От удара мотоцикл отлетел от своего хозяина на несколько метров.

В результате молодой человек, сидевший за рулем мотоцикла, скончался в машине скорой помощи. В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя, так как при себе у погибшего не было документов, а его транспорт не зарегистрирован в базе ГИБДД.

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