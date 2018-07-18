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В Новочеркасске молния ударила в многоэтажку

В Новочеркасске молния ударила в многоэтажку

Жители дома в Новочеркасске лишились всей домашней электронной техники из-за грозы.

19 июля после полудня в городе разыгралась непогода. Около 15 часов началась гроза, и поднялся сильный ветер. Электрический разряд попал в многоэтажный дом на улице Степной.

От удара молнии в многоквартирном доме сгорели все электроприборы, которые были подключены к сети: холодильники, телевизоры, роутеры и т. д. В одной из квартир сгорела включенная люстра.

Напомним, что с 20 до 21 июля местами по Ростовской области ожидаются дожди с грозами и градом. Дончанам рекомендуют оставаться дома и отключать из сети все электроприборы.

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