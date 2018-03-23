В Новочеркасске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей



Подозрительный предмет был замечен в одном из супермаркетов Новочеркасска. Происшествие случилось 24 марта около 15 часов дня. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



Пакет с неизвестным содержимым обнаружил охранник заведения и сразу вызвал полицию. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города. Здание оцепили, а всех посетителей и работников в срочном порядке эвакуировали.



После проверки выяснилось, что в пакете находились чьи-то личные вещи, которые не представляют угрозы. Скорее всего, кто-то из покупателей забыл их. Оцепление было снято в течение получаса, и магазин продолжил свою работу.