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В Новочеркасске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей

В Новочеркасске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей
Подозрительный предмет был замечен в одном из супермаркетов Новочеркасска. Происшествие случилось 24 марта около 15 часов дня. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Пакет с неизвестным содержимым обнаружил охранник заведения и сразу вызвал полицию. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города. Здание оцепили, а всех посетителей и работников в срочном порядке эвакуировали.

После проверки выяснилось, что в пакете находились чьи-то личные вещи, которые не представляют угрозы. Скорее всего, кто-то из покупателей забыл их. Оцепление было снято в течение получаса, и магазин продолжил свою работу.

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