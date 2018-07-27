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В Новочеркасске иномарка врезалась в забор, двое пострадали

В Новочеркасске иномарка врезалась в забор, двое пострадали

В Новочеркасске в результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло утром 29 июля на улице Гагарина.

По предварительным данным, водитель «Хендай акцент» превысил скорость и не справился с управлением на повороте. Машину занесло, отбросило на обочину, где она врезалась в забор. Легковушка насквозь пробила ограждение и врезалась в дерево за ним, сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате аварии травмы получили водитель и девушка-пассажир. Молодого человека госпитализировали, а пассажирке оказали помощь на месте.

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