В Новочеркасске грузовик без водителя устроил массовую аварию, съехав со спуска



В Новочеркасске грузовик без водителя устроил массовую аварию, съехав со спуска. Курьезное ДТП произошло 13 сентября.



По информации DonDay Новочеркасск, водитель грузовичка «Исузу» припарковал свое транспортное средство на Красном спуске. Когда мужчина ушел, машина покатилась по склону вниз, ударила стоящий «ВАЗ-2110» и изменила направление движения. Затем «Исузу» поехал поперек Красного спуска.



Грузовику хватило скорости, чтобы подняться на улицу Кавказскую. Зацепив «Тойоту», «Исузу» прокатился между деревьями и въехал в микроавтобус «Мерседес». Из-за столкновения немецкая иномарка начала двигаться вперед и врезалась в припаркованный ГАЗ. В этот момент «Исузу» покатился обратно на Красный спуск под уклон с улицы Кавказской, спустился вниз, а затем остановился.



Отметим, что во всех машинах, участвовавших в аварии, не было водителей. Автомобили получили незначительные механические повреждения.