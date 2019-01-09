В Новочеркасске 17-летняя девушка попала под колёса пассажирского поезда



Фото Южного СУТ СК РФ

В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колёса поезда. ЧП произошло 10 января на 1170 километре перегона «Хотунок-Новочеркасск» в черте города.



По словам машиниста поезда № 84 сообщением «Москва-Адлер», девушка пыталась перебежать жд пути перед приближающимся составом. Он применил экстренное торможение, однако наезда на пешехода избежать не удалось.

- Несовершеннолетняя доставлена в БСМП города Новочеркасска, - сообщили в Южном Следственном управлении на транспорте.



Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.