В ночном ДТП в Батайске погибли два пассажира иномарки





В ночном ДТП в годе Батайске погибли два человека. По предварительным данным, жертвами аварии стали мужчина и женщина.



Авария, унесшая жизни двух человек, произошла ночью 15 июля на улице Энгельса. 27-летний водитель «Мазды 3» в районе дома № 332 врезался в припаркованную на обочине фуру «Скания». Судя по последствиям ДТП, легковушка двигалась на большой скорости.

- В результате происшествия два пассажира погибли на месте, водитель с травмами доставлен в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.



По предварительным данным, в аварии погибли женщина и мужчина. В настоящее время их личности устанавливаются. Документов при себе у пассажиров «Мазды» не было.