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В нескольких районах Ростовской области полыхают поля: видео

В нескольких районах Ростовской области полыхают поля: видео

Сразу в нескольких районах Ростовской области полыхают поля. Потепление, ветер и сухая погода сильно ухудшают ситуацию. По данным МЧС, за 9 марта на Дону произошло 18 загораний сухой травы. Общая площадь пожара составила 3,4 Га.

Днем 10 марта огонь охватил поле рядом с воинской частью в Морозовском районе. На записи видно, как спасатели борются с пожаром, но из-за большой площади делать это очень трудно.

Ночью 10 марта загорелись поля в Семикаракорском и Волгодонском районе, в районе шоссе Ростов-Элиста. Как рассказали Rostov.ru очевидцы, огонь охватил несколько километров и начал приближаться к населенным пунктам.
- Несколько участков трассы были в дыму, видимость на дороге была ужасная,- сказал очевидец.

Как рассказал Rostov.ru источник в администрации одного из районов, охваченных пожаром, множество возгораний происходит из-за того, что хозяева сами поджигают свои поля. Убирать сухую траву перед посевом - занятие трудное и дорогостоящее, это нужно делать с помощью специальных комбайнов с измельчителем. Но купить такую технику могут не все. Поэтому для многих проще просто выжечь всю растительность вместе с насекомыми и животными, которые там живут.

По данным МЧС, в Аксайском и Неклиновском районах из-за возгораний возбудили административные дела, поджигателей разыскивают.

МЧС предупреждает, что за нарушения требований пожарной безопасности и порядка выжигания сухой растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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