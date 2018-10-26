В музее изобразительных искусств Ростова произошло задымление



В ростовском музее изобразительных искусств произошло задымление. ЧП случилось утром 29 октября на улице Чехова, 60.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в подвале музея около 8:30 замкнуло проводку. Из-за этого пошел дым, который быстро заполнил здание. Прохожие вызвали пожарных. На место происшествия выехали 40 человек и 12 единиц техники.



Пожарные ликвидировали задымление в течение получаса.



- В результате инцидента никто не пострадал, - отметили в ведомстве.