Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В музее изобразительных искусств Ростова произошло задымление

В музее изобразительных искусств Ростова произошло задымление
В ростовском музее изобразительных искусств произошло задымление. ЧП случилось утром 29 октября на улице Чехова, 60.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в подвале музея около 8:30 замкнуло проводку. Из-за этого пошел дым, который быстро заполнил здание. Прохожие вызвали пожарных. На место происшествия выехали 40 человек и 12 единиц техники.

Пожарные ликвидировали задымление в течение получаса.

- В результате инцидента никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.