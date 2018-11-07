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В Москве задержали дончанина, пытавшегося украсть из магазина сейф с деньгами

В Москве задержали дончанина, пытавшегося украсть из магазина сейф с деньгами
Жителя Ростовской области задержали в столице при попытке украсть из магазина сейф с деньгами. Об инциденте 8 ноября рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

По данным ведомства, правоохранители выехали на улицу Привольную по сигналу тревоги. Там они увидели тащившего из магазина сейф мужчину. Увидев полицейских, злоумышленник выбросил пистолет в кусты и попытался сбежать.

Тогда один из правоохранителей выстрелил в воздух, и мужчина решил не рисковать и не оказывать сопротивление.

- Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Ростовской области, - добавили в пресс-службе ведомства. - Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Выброшенный пистолет нашли и передали на экспертизу.

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