В Москве задержали дончанина, пытавшегося украсть из магазина сейф с деньгами



Жителя Ростовской области задержали в столице при попытке украсть из магазина сейф с деньгами. Об инциденте 8 ноября рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.



По данным ведомства, правоохранители выехали на улицу Привольную по сигналу тревоги. Там они увидели тащившего из магазина сейф мужчину. Увидев полицейских, злоумышленник выбросил пистолет в кусты и попытался сбежать.



Тогда один из правоохранителей выстрелил в воздух, и мужчина решил не рисковать и не оказывать сопротивление.



- Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Ростовской области, - добавили в пресс-службе ведомства. - Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.



Выброшенный пистолет нашли и передали на экспертизу.