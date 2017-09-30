В Москве уроженец Ростовской области сломал позвоночник, упав с трехметровой высоты
В Москве уроженец Ростовской области сломал позвоночник, упав с трехметровой высоты. Происшествие случилось 1 октября возле станции метро «Сокольники».
56-летний пьяный уроженец Шахт рухнул на землю, травмировав спину и голову. Мужчину тут же госпитализировали в ближайшую больницу. В медучреждении у дончанина диагностировали закрытый перелом поясничного крестцового отдела позвоночника и гематому затылочной области.