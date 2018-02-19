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В Москве осудили мужчину, сбившего насмерть уроженца Новочеркасска

В Москве осудили мужчину, сбившего насмерть уроженца Новочеркасска
В Москве осудили мужчину, сбившего насмерть уроженца Новочеркасска. Басманный районный суд признал виновным 28-летнего Александра Ломова и назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.

Стоит отметить, что во время вынесения приговора судья учла некоторые смягчающие обстоятельства: полное возмещение морального вреда, наличие двоих детей у подсудимого и отсутствие судимости.

Напомним, страшное ДТП произошло 13 декабря 2016 года в Москве. Александр Ломов на «Мерседесе» своего знакомого насмерть сбил 27-летнего уроженца Новочеркасска Юрия Карпова. После происшествия виновник аварии скрылся с места преступления и подался в бега за границу.

Близкие молодого человека нашли его тело в одном из столичных моргов. После похорон они потребовали арестовать имущество владельца «Мерседеса» и водителя, а самого виновника аварии продолжали искать правоохранительные органы. Спустя полгода после ДТП Александра Ломова нашли в Германии. В содеянном он признался и раскаялся.

Юрия нет в живых больше года. Он был аспирантом Государственного университета управления и планировал в ближайшее время защитить кандидатскую степень в области экономики.

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