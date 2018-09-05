В Московской области разыскивают 28-летнего ростовчанина



В Московской области разыскивают 28-летнего ростовчанина. Александр Беляев 2 июля уведомил родных о том, что уезжает в отпуск в Электросталь. Затем он перестал отвечать на звонки и выходить на связь.



В последнее время ростовчанин находился в Москве. Там он жил и работал. Однако после 2 июля мужчина без вести пропал. Сейчас друзья и родные разыскивают Александра.



Рост пропавшего составляет около 170 сантиметров. У ростовчанина среднее телосложение и русые волосы. Также на плече мужчины – татуировка.



Всех, кто имеет сведения о местоположении Александра Беляева, просят сообщить информацию о пропавшем по телефонам 8- 800-700-54-52 или 112, 8- 951- 525- 06- 47.