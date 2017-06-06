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В Морозовске 17-летнего парня убило током на опоре ЛЭП, когда он пытался сделать фото

В Морозовске 17-летнего парня убило током на опоре ЛЭП, когда он пытался сделать фото

В Морозовске подросток погиб от удара током, взобравшись на опору ЛЭП. Трагедия произошла 7 июня около 20 часов.

По предварительным данным, парень вместе с другом находился рядом с кафе «РИФ», расположенным у трассы Каменск-Шахтинский – Волгоград. Молодые люди собрались сделать фото, для этого один из них забрался на опору линии электропередачи. Но на столбе парня поразило током.
- В результате полученной электротравмы подросток скончался на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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