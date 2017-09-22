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В Морозовске 16-летний мотоциклист чудом выжил после столкновения с иномаркой

В Морозовске 16-летний мотоциклист чудом выжил после столкновения с иномаркой
В Морозовске 16-летний мотоциклист чудом выжил после столкновения с иномаркой. Авария, чуть не закончившаяся трагедией, произошла днем 23 сентября на улице Ленина.

По словам свидетелей, водитель легковушки врезался в двухколесное транспортное средство. Из-за сильного удара мотоциклист слетел с «железного коня» и очутился в нескольких метрах от места ДТП.

-Молодой байкер получил серьезные травмы. – отметил очевидец. – В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы сохранить парню жизнь.
В Морозовске 16-летний мотоциклист чудом выжил после столкновения с иномаркой

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