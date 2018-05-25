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В Миллерово трое подростков изнасиловали 22-летнюю знакомую

Трое подростков изнасиловали свою знакомую. Нападение произошло в городе Миллерово.

По версии следствия, трое местных парней 15,16 и 17 лет выпивали вместе с 22-летней знакомой. Когда выпивка закончилась, девушка отправилась домой, а подростки проследовали за ней. Подойдя к двери, они вломились внутрь. Там негодяи напали на девушку и изнасиловали её, после чего покинули дом. Когда пострадавшая пришла в себя, она обратилась в полицию. Всех подозреваемых вскоре задержали.
- По ходатайству следователя судом в отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных двух избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

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