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В микрорайоне Суворовском в Ростове загорелся супермаркет «Пятёрочка»

В микрорайоне Суворовском в Ростове загорелся супермаркет «Пятёрочка»

В Ростове в микрорайоне Суворовском загорелся супермаркет «Пятёрочка». Возгорание произошло днём 5 марта на улице Уланской, 8.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём было охвачено двухэтажное помещение площадью 250 кв.м. Горели вентилируемые фасады и складское помещение.
- В 14.32 пожар локализован. В 14.38 ликвидировано открытое горение, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. - В 15.03 пожар полностью ликвидирован.

Все посетители и персонал были эвакуированы из здания, всего 70 человек. Причина возгорания устанавливается.

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