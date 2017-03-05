В микрорайоне Суворовском в Ростове загорелся супермаркет «Пятёрочка»





В Ростове в микрорайоне Суворовском загорелся супермаркет «Пятёрочка». Возгорание произошло днём 5 марта на улице Уланской, 8.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём было охвачено двухэтажное помещение площадью 250 кв.м. Горели вентилируемые фасады и складское помещение.

- В 14.32 пожар локализован. В 14.38 ликвидировано открытое горение, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. - В 15.03 пожар полностью ликвидирован.



Все посетители и персонал были эвакуированы из здания, всего 70 человек. Причина возгорания устанавливается.



