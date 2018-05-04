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В массовой аварии в Самарской области пострадал 40-летний уроженец Дона

В массовой аварии в Самарской области пострадал 40-летний уроженец Дона
В Самарской области в массовом ДТП пострадал 40-летний мужчина из Ростовской области. Авария произошла 5 мая на трассе М-5 «Урал».
По предварительным данным, водитель фуры с прицепом врезался в «ГАЗель». «ГАЗель» отбросило на другую «ГАЗель», а фура протаранила еще одно транспортное средство.

- В результате происшествия пострадал 40-летний водитель «ГАЗели», - уроженец Ростовской области, - рассказали в ОГИБДД по Ставропольскому району. - Помощь ему оказали на месте. От госпитализации он отказался.

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