В массовой аварии в Самарской области пострадал 40-летний уроженец Дона



В Самарской области в массовом ДТП пострадал 40-летний мужчина из Ростовской области. Авария произошла 5 мая на трассе М-5 «Урал».

По предварительным данным, водитель фуры с прицепом врезался в «ГАЗель». «ГАЗель» отбросило на другую «ГАЗель», а фура протаранила еще одно транспортное средство.



- В результате происшествия пострадал 40-летний водитель «ГАЗели», - уроженец Ростовской области, - рассказали в ОГИБДД по Ставропольскому району. - Помощь ему оказали на месте. От госпитализации он отказался.