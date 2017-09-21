В массовой аварии в Ростове пострадали трое



В массовой аварии в Ростове пострадали трое. ДТП случилось на улице Нансена рядом с домом № 107/1.



37-летний мужчина на «Ладе Веста» ехал по дороге и столкнулся с 43-летним водителем «Фольксвагена Поло», после чего отечественный автомобиль отбросило на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 33-летний мужчина.



- В результате аварии пострадали водители «Ниссана» и «Лады», а также 35-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Их с травмами доставили в больницу.



На месте ДТП работают полицейские. Выясняются все детали произошедшего.