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В массовой аварии в центре Ростова погиб пенсионер

В массовой аварии в центре Ростова погиб пенсионер

В центре Ростова произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария случилась на улице Красноармейской около 10 часов утра 5 октября.

По предварительным данным, 78-летний мужчина на «Киа Рио» врезался в другую «Киа Рио», ехавшую впереди. От удара последнюю иномарку отбросило на припаркованные «Шевроле» и «Фольксваген».
- В результате ДТП пенсионер скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. По факту случившегося начата проверка. По словам очевидцев происшествия, у пенсионера остановилось сердце во время движения.

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