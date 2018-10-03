В массовой аварии в центре Ростова погиб пенсионер





В центре Ростова произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария случилась на улице Красноармейской около 10 часов утра 5 октября.



По предварительным данным, 78-летний мужчина на «Киа Рио» врезался в другую «Киа Рио», ехавшую впереди. От удара последнюю иномарку отбросило на припаркованные «Шевроле» и «Фольксваген».

- В результате ДТП пенсионер скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. По факту случившегося начата проверка. По словам очевидцев происшествия, у пенсионера остановилось сердце во время движения.