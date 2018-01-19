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В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека

В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека

В массовой аварии под Ростовом пострадали четыре человека. ДТП произошло 22 января около 16 часов в селе Чалтырь на улице Ростовской.

По предварительной информации, 36-летний водитель «ВАЗ-2110» на скользкой дороге не справился с управлением и столкнулся с «Шевроле Авео». От удара малолитражку отбросило на проезжающий мимо «Фольксваген», а «десятка» врезалась в «Ладу Калину».
- В аварии пострадали водитель и 33-летний пассажир «ВАЗ-2110», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Также с травмами были госпитализированы 22-летний водитель «Лады Калины» и 32-летний мужчина, управлявший «Шевроле Авео».

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