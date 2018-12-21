В массовом ДТП в Ростовской области пострадали три подростка и мужчина: видео



В Ростовской области произошла авария с участием четырёх автомобилей. Пострадали два парня, девочка и мужчина. ДТП случилось около 17 часов на Южном подъезде к Ростову.



По предварительным данным, водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением и врезался в автомобиль «Вортекс». От удара обе машины занесло. Водители не смогла выровнять движущиеся по инерции авто и врезались в «Хендай Акцент» и «Хендай Каунти». Они в это время ехали по встречной полосе.



В результате аварии пострадали четыре человек. Водитель «Форда», 11-летняя пассажирка «Вортекса», 16-летний и 18-летний пассажиры «Акцента» с травмами были доставлены в больницу.



- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



На месте работают сотрудники ГИБДД. Возле места аварии образовался затор. Автомобили двигаются не быстрее пяти километров в час.



