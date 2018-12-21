Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В массовом ДТП в Ростовской области пострадали три подростка и мужчина: видео

В массовом ДТП в Ростовской области пострадали три подростка и мужчина: видео
В Ростовской области произошла авария с участием четырёх автомобилей. Пострадали два парня, девочка и мужчина. ДТП случилось около 17 часов на Южном подъезде к Ростову.

По предварительным данным, водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением и врезался в автомобиль «Вортекс». От удара обе машины занесло. Водители не смогла выровнять движущиеся по инерции авто и врезались в «Хендай Акцент» и «Хендай Каунти». Они в это время ехали по встречной полосе.

В результате аварии пострадали четыре человек. Водитель «Форда», 11-летняя пассажирка «Вортекса», 16-летний и 18-летний пассажиры «Акцента» с травмами были доставлены в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Возле места аварии образовался затор. Автомобили двигаются не быстрее пяти километров в час.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.