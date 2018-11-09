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В массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погиб

В массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погиб

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» случилось массовое ДТП. Авария произошла на 1 070-м километре автодороги 13 ноября около 13 часов.

По предварительной информации, из-за плохой погоды на трассе столкнулись сразу 13 автомобилей.
- Предположительно, в результате ДТП один человек погиб, и один пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Из-за заторов на дорогах и снегопада сотрудники полиции пока не могут добраться до места аварии.

Личности погибшего и пострадавшего сейчас устанавливаются. Обстоятельства случившегося уточняются.

Помимо этого, на трассе из-за ДТП сейчас собралась большая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения уже не превышает трёх километров в час.

В массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погибВ массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погибВ массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погибВ массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погиб

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