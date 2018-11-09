В массовом ДТП с 13 машинами под Ростовом один пострадал, один погиб





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» случилось массовое ДТП. Авария произошла на 1 070-м километре автодороги 13 ноября около 13 часов.



По предварительной информации, из-за плохой погоды на трассе столкнулись сразу 13 автомобилей.

- Предположительно, в результате ДТП один человек погиб, и один пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Из-за заторов на дорогах и снегопада сотрудники полиции пока не могут добраться до места аварии.



Личности погибшего и пострадавшего сейчас устанавливаются. Обстоятельства случившегося уточняются.



Помимо этого, на трассе из-за ДТП сейчас собралась большая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения уже не превышает трёх километров в час.



