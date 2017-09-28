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В массовом ДТП на левом берегу Дона пострадало два человека

В массовом ДТП на левом берегу Дона пострадало два человека
В массовом ДТП на левом берегу Дона пострадало два человека. Авария произошла на улице левобережной 30 сентября примерно в 16.00.

Как рассказывают свидетели происшествия, 31-летний водитель «Киа Рио» ехал из Аксая в сторону Ворошиловского моста. По неизвестной причине, мужчина не выдержал дистанцию и врезался в едущую впереди «Тойоту». От удара японский автомобиль откинуло на припаркованный «Ленд Ровер», а корейский отлетел в забор.

-В результате ДТП пострадали два человека: 33-летняя водитель и 25-летний пассажир «РАВ-4», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

Свидетели говорят о том, что водитель «Киа» находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации нет.

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