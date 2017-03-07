В лобовом столкновении легковушек в Ростовской области пострадали 4 человека





В Ростовской области четыре человека травмировались в результате аварии. ДТП произошло 8 марта около 21 часа на трассе «Самбек - Матвеев Курган».



По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хендай Акцент», которым управлял 24-летний водитель.

- В результате ДТП водители, а также 24-летний пассажир «шестёрки» и 22-летний пассажир «Хендай Акцент» получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в управлении ГИБДД Ростовской области.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.