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В лобовом столкновении легковушек в Ростовской области пострадали 4 человека

В лобовом столкновении легковушек в Ростовской области пострадали 4 человека

В Ростовской области четыре человека травмировались в результате аварии. ДТП произошло 8 марта около 21 часа на трассе «Самбек - Матвеев Курган».

По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хендай Акцент», которым управлял 24-летний водитель.
- В результате ДТП водители, а также 24-летний пассажир «шестёрки» и 22-летний пассажир «Хендай Акцент» получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в управлении ГИБДД Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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