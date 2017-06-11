В лобовом столкновении легковушек на Дону пострадали две девушки и мужчина



В Каменском районе Ростовской области в аварии пострадали три человека.



ДТП произошло в посёлке Лесном в районе дома № 7-а на улице Лермонтовской. По предварительным данным, 31-летний водитель «Деу Нексия» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с «ВАЗ-2104». От удара «четверку» отбросило на стоявший на обочине автобус ПАЗ.

- В результате аварии получили травмы 23-летние пассажирки «Дэу» и ВАЗа, а также водитель иномарки, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. – 49-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой, не пострадал.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



