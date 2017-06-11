Авторизация

Регистрация
  • USD 56.91
  • EUR 63.77
Новости

Происшествия

0

В лобовом столкновении легковушек на Дону пострадали две девушки и мужчина

В лобовом столкновении легковушек на Дону пострадали две девушки и мужчина
В Каменском районе Ростовской области в аварии пострадали три человека.

ДТП произошло в посёлке Лесном в районе дома № 7-а на улице Лермонтовской. По предварительным данным, 31-летний водитель «Деу Нексия» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с «ВАЗ-2104». От удара «четверку» отбросило на стоявший на обочине автобус ПАЗ.
- В результате аварии получили травмы 23-летние пассажирки «Дэу» и ВАЗа, а также водитель иномарки, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. – 49-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой, не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В лобовом столкновении легковушек на Дону пострадали две девушки и мужчина

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!