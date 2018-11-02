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В Ленинградской области осудят ростовчанина, развращавшего 15-летнюю девочку

В Ленинградской области осудят ростовчанина, развращавшего 15-летнюю девочку
В Ленинградской области осудят ростовчанина, развращавшего 15-летнюю девочку. 27-летний парень обвиняется по статье «Развратные действия».

В апреле ростовчанин приехал в город Кингисепп Ленинградской области. Там он устроился на работу строителем.

28 августа злоумышленник пригласил к себе домой 15-летнюю школьницу. Парень попытался совратить девочку, когда она пришла к нему в гости. После происшествия школьница рассказала тете о случившемся. Родственница пострадавшей написала заявление в полицию. Затем сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника.

- Он признал свою вину в совершении преступления, - отметили в СУ СК по Ленинградской области. – Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Если парня признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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