В Ленинградской области осудят ростовчанина, развращавшего 15-летнюю девочку



В Ленинградской области осудят ростовчанина, развращавшего 15-летнюю девочку. 27-летний парень обвиняется по статье «Развратные действия».



В апреле ростовчанин приехал в город Кингисепп Ленинградской области. Там он устроился на работу строителем.



28 августа злоумышленник пригласил к себе домой 15-летнюю школьницу. Парень попытался совратить девочку, когда она пришла к нему в гости. После происшествия школьница рассказала тете о случившемся. Родственница пострадавшей написала заявление в полицию. Затем сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника.



- Он признал свою вину в совершении преступления, - отметили в СУ СК по Ленинградской области. – Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.



Если парня признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.