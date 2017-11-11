В крупном пожаре в частном доме в Нахичевани пострадала 80-летняя женщина



В Ростове в крупном пожаре в Нахичевани пострадала пенсионерка. Возгорание произошло 13 ноября на улице 6-я Линия. Сообщение о возгорании поступило в 15:30.



На момент прибытия пожарных огнём было охвачено 30 квадратных метров дома.

- В 15:51 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В 16:10 возгорание было полностью ликвидировано.



В тушении были задействованы 15 спасателей и четыре единицы техники.