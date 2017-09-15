В крупном ландшафтном пожаре под Ростовом сгорели четыре дачных домика





В Аксайском районе полностью ликвидирован крупный ландшафтный пожар. Огнём повреждены четыре дачных домика и одна хозпостройка.

- В 16:57 была объявлена локализация пожара. В 18:45 возгорание было полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Площадь пожара составила 0,35 Га.



Напомним, возгорание сухой травы произошло около двух часов дня 18 сентября. Горение сухой растительности происходило вблизи посёлка Опытный и садоводческого товарищества Аксаевец. В 14:29 прибывшие пожарные объявили ранг пожара № 2.



По предварительной информации, в садовом товариществе огнём повреждены четыре нежилых дачных домика и одна хозпостройка. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении были задействованы 48 спасателей и 16 единиц техники.



Для установления причин пожара организована работа исследовательской пожарной лаборатории.