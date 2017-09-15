Авторизация

Регистрация
  • USD 57.53
  • EUR 68.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В крупном ландшафтном пожаре под Ростовом сгорели четыре дачных домика

В крупном ландшафтном пожаре под Ростовом сгорели четыре дачных домика

В Аксайском районе полностью ликвидирован крупный ландшафтный пожар. Огнём повреждены четыре дачных домика и одна хозпостройка.
- В 16:57 была объявлена локализация пожара. В 18:45 возгорание было полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Площадь пожара составила 0,35 Га.

Напомним, возгорание сухой травы произошло около двух часов дня 18 сентября. Горение сухой растительности происходило вблизи посёлка Опытный и садоводческого товарищества Аксаевец. В 14:29 прибывшие пожарные объявили ранг пожара № 2.

По предварительной информации, в садовом товариществе огнём повреждены четыре нежилых дачных домика и одна хозпостройка. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении были задействованы 48 спасателей и 16 единиц техники.

Для установления причин пожара организована работа исследовательской пожарной лаборатории.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.