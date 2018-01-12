В Красном Сулине в реке нашли труп мужчины





В Красном Сулине местные жители обнаружили труп мужчины в реке Малая Гнилуша.



Тело нашли 15 января. О случившемся свидетели сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители вытащили утопленника из воды. При нем были документы и мобильный телефон. Погибшим оказался 58-летний местный житель, проживавший недалеко от места трагедии.

- Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, - сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области. – По предварительным данным, он упал в реку и утонул.



Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели жителя Красного Сулина.