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В Красном Сулине в реке нашли труп мужчины

В Красном Сулине в реке нашли труп мужчины

В Красном Сулине местные жители обнаружили труп мужчины в реке Малая Гнилуша.

Тело нашли 15 января. О случившемся свидетели сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители вытащили утопленника из воды. При нем были документы и мобильный телефон. Погибшим оказался 58-летний местный житель, проживавший недалеко от места трагедии.
- Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, - сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области. – По предварительным данным, он упал в реку и утонул.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели жителя Красного Сулина.

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