В Краснодаре пропала 16-летняя уроженка Таганрога





В городе Краснодаре пропала 16-летняя уроженка Таганрога Вера Воронцова.



Вечером 11 июня она ушла из школы-интерната спортивного профиля в Юбилейном микрорайоне Краснодара и не вернулась. Работники учреждения обратились в правоохранительные органы.



Как рассказали в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ, в последний раз подростка видели около 20.30 на территории Юбилейного микрорайона.



Пропавшая девочка – уроженка Таганрога. В городе проживают её родственники. Поэтому есть вероятность, что Вера самостоятельно отправилась в Ростовскую область.



В следственном отделе сообщили приметы пропавшей. На вид ей - 15-17 лет, рост - около 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, стрижка каре. Школьница носит очки. В день пропажи она была одета в светло-синюю клетчатую рубашку, серые джинсы, темные кроссовки.



Всех кому что-нибудь известно о том, где находится Вера Воронцова или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-861-224-777-1, 02 или 112.