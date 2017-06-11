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В Краснодаре пропала 16-летняя уроженка Таганрога

В Краснодаре пропала 16-летняя уроженка Таганрога

В городе Краснодаре пропала 16-летняя уроженка Таганрога Вера Воронцова.

Вечером 11 июня она ушла из школы-интерната спортивного профиля в Юбилейном микрорайоне Краснодара и не вернулась. Работники учреждения обратились в правоохранительные органы.

Как рассказали в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ, в последний раз подростка видели около 20.30 на территории Юбилейного микрорайона.

Пропавшая девочка – уроженка Таганрога. В городе проживают её родственники. Поэтому есть вероятность, что Вера самостоятельно отправилась в Ростовскую область.

В следственном отделе сообщили приметы пропавшей. На вид ей - 15-17 лет, рост - около 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, стрижка каре. Школьница носит очки. В день пропажи она была одета в светло-синюю клетчатую рубашку, серые джинсы, темные кроссовки.

Всех кому что-нибудь известно о том, где находится Вера Воронцова или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-861-224-777-1, 02 или 112.

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