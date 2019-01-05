В компании «Евродон» сообщили о гибели птицы



В группе компаний «Евродон» сообщили о падеже птицы на фабрике. Об этом стало известно 10 января.



Как сообщили в пресс-службе птицефабрики, что стало причиной гибели, до сих пор не ясно. Специалисты взяли необходимые пробы и отправили их на экспертизу.



- По ее результатам будут даны официальные комментарии, - отметили в «Евродоне». - Сейчас предпринимаются все необходимые меры и специальная обработка территории.



О гибели птицы в компании стало известно в октябре 2018 года. Тогда на предприятии из-за недокорма и заболеваний погибло все коммерческое стадо.



На сегодняшний день донские власти делают все возможное, чтобы вывести крупного поставщика индейки из трудного финансового положения. Однако это оказалось не так просто по той причине, что многие компании-партнеры «Евродона» едва ли не каждый день подают иски в суд с заявлением признать птицефабрику банкротом.



Помимо всего прочего, 31 октября было принято решение о прекращении полномочий руководителя Вадима Ванеева. Новым гендиректором «Евродона» назначили ООО «РК-проект». Однако даже перестановки пока не смогли улучшить финансовое положение группы компаний.