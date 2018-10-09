В колонию житель Ростова пытался перебросить 30 телефонов
В ростовскую колонию № 2 местный житель пытался перебросить запрещенные предметы. Нарушителя задержали 10 октября на улице Тоннельной.
38-летний мужчина подошел к запретной зоне учреждения и попытался перебросить на территорию тюрьмы три пакета. Сотрудники учреждения задержали горожанина и обыскали его.
- В этих пакетах находилось 30 мобильных телефонов, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Нарушитель хотел перебросить телефоны для осужденных.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку.