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В колонию житель Ростова пытался перебросить 30 телефонов

В колонию житель Ростова пытался перебросить 30 телефонов
В ростовскую колонию № 2 местный житель пытался перебросить запрещенные предметы. Нарушителя задержали 10 октября на улице Тоннельной.

38-летний мужчина подошел к запретной зоне учреждения и попытался перебросить на территорию тюрьмы три пакета. Сотрудники учреждения задержали горожанина и обыскали его.

- В этих пакетах находилось 30 мобильных телефонов, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Нарушитель хотел перебросить телефоны для осужденных.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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